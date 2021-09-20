柯雨岑連續兩周在美傑仕OPI盃全國青少年網球錦標賽青少年單打賽事封后。（海碩整合行銷提供）

美傑仕OPI盃全國青少年網球錦標賽20日在臺北市網球中心繼續進行精彩賽事，12歲男子組歐子毅勇奪生涯首座青少年A級冠軍，女子組柯雨岑則上演逆轉秀，連續兩週在青少年單打賽事封后。

12歲男單決賽，第2種子楊庭禾迎戰第3種子歐子毅，歐子毅最終以8比4帶走勝利。來自高雄市正興國中的歐子毅個性靦腆木訥，堪稱「省話一哥」，賽前設定鎖定對手的反拍進行攻擊，也收到不錯的成效，4強他給自己85分，冠軍賽增加到86分，他笑說，「多的那1分，是因為今天反拍打的還不錯。」

談到生涯首度在A級賽事封王的感想，歐子毅說：「希望能效法哥哥，哥哥之前拿過雙料冠軍。」歐子毅的哥哥歐宸華曾在2017年勇奪美傑仕OPI盃12歲組雙料冠軍，也是歐子毅在網球路上的學習對象。

12歲女單決賽則由第2種子柯雨岑對決第7種子許芸貞，柯雨岑延續上周B級賽事奪冠的氣勢，雖然開賽陷入2比5落後，但她展現不放棄的精神與態度，最終上演大逆轉，以8比6笑納勝利，賽後雙方惺惺相惜，許芸貞表示兩人認識超過兩、三年了，先前一起參加星星知我心訓練營，對於彼此的戰術和球路都相當熟悉，自己今天左手腕有點不舒服，加上比賽後段體能下滑，最後遭到柯雨岑逆轉。

柯雨岑表示，「今天我給自己80分，因為開賽的攻擊失誤有點多，落後時只想說把球推進就好。」柯雨岑最欣賞的職業選手是當今世界第二的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），開賽落後時效法偶像在場上展現嘶吼功，柯雨岑笑著補充：「我想把氣氛炒熱！」一聲聲高分貝的「Come On」也讓全場氣氛為之沸騰，不僅帶走氣勢，最終也扭轉比賽戰局。

14歲組賽事部分，女單前2種子蔡宇甯與黃珉臻輕鬆挺進8強，男單頭號種子陳冠守去年在12歲組收穫雙料冠軍，今年更上一層樓挑戰14歲組，單打前兩輪僅失3局，強勢收下8強門票。