「家有一老、如有一寶！」台灣再4年將邁入超高齡社會，全國老年人口占總人口超過20％。市議員何敏誠說，老年人口持續上升，台中失能老人與安養病床比6六都敬陪末座，社會局在失能長輩照護還有很大努力空間。社會長彭懷真強調，市府照護重點是希望長輩在家或就近在長照據點中養老。

何敏誠指出，台中市老年失能人口約4.6萬，老年長期照顧及安養機構僅65間是六都最少，可供進住人數僅4094人，中市每萬名失能老人享老年福利機構床數在六都排名最後，每萬僅890床；相對高雄、新北、台南都達每萬人1400床，凸顯台中長照資源還有很大努力空間。

何敏誠說，長照機構床位不足，社會福利服務缺工現象日益嚴重，台中市社福外籍移工以印尼2.1萬人最多，占外籍移工總數75％，未來老年人恐要靠看護養老越來越普遍；移工來台數目遞增，呈現出新的社會問題。

社會局含附屬單位今年預算歲出162億，明年成長到182億，規模在市府各局處數一數二；何敏誠認為，以長遠角度來看，市老年人口照護及需求將成為最主要課題，市府應更加重視老年人口的安養照護，讓長輩都能獲得妥善照顧安養天年。

社會局強調，市府長照政策重心是以居家照護為主，加上台中市的長照據點數量為六都第一，兩者相互搭配，主要就是希望長輩們能夠快樂地在熟悉的環境，如家裡或是長照據點中養老，獲得親情的關懷及妥善照顧。