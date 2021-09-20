國民黨現任黨主席江啟臣今天下午到台東與基層黨員舉行座談。（莊哲權攝）

國民黨現任黨主席江啟臣今天下午到台東與基層黨員舉行座談。（莊哲權攝）

藍營黨魁爭奪戰進入倒數計時，國民黨現任主席江啟臣20日下午到台東拉票，與軍系基層黨員座談，已表態支持朱立倫的台東縣長饒慶鈴雖未出席，但是江啟臣到饒官邸拜訪，未對外公開，江啟臣說，「我用行動來爭取支持，她（饒慶鈴）也會用行動表達對我的支持」。

國民黨主席將投票，台東縣長饒慶鈴19日才在臉書公開力挺朱立倫，另一位候選人、現任國民黨主席江啟臣20日下午即刻飛抵台東，由黃復興黨部安排，借用台東縣議會禮堂舉辦「公投宣講及感恩請益活動」，軍系基層揮舞國旗，高喊「江啟臣凍算」。

台東縣黨部主委吳秀華及陳銘風、郭宗益2位議員均出席，吳秀華說，中秋連假江啟臣馬不停蹄到台東探視黨員同志，早上還在桃園，下午已經到台東，希望大家給江正能量鼓勵，接下來主席投票，黨員心中可能都有理想人選，但所有候選人的理念都可以聽聽。

江啟臣宣講公投不忘拉選票，強調只要連任黨主席，一定委派領袖級人物參與對岸即將召開的海峽論壇，希望屆時能一併處理包括釋迦、鳳梨及蓮霧等農產面臨困境。

江啟臣表示，兩岸交流特別是在貿易上的問題，在過去國民黨執政時，與對岸就簽有合作協議，因此遇到問題，可透過雙方不論是民間或官方共同商討，但最怕的是政治問題，若是政治問題就不應該由農民來承擔，希望藉由溝通與對話，不要讓農民承擔損失。

江啟臣說，民進黨執政支持度直直落，國民黨要對自己有信心，不受綠營認知作戰影響，他對2022充滿信心，2022勝選有助於2024大選重返執政，「2020我們失去機會令人惋惜，錯誤不要再犯，我不會參加總統大選，要成為助王者、造王者」 。