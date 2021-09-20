金鐘兒少節目《下課花路米》推出「壯遊闖天下」系列，最後的挑戰是無預算的零元旅行。不使用錢、不依賴網路，食宿、交通全靠「開口找人換」，期待小小背包客以自身的能力與人交流，嘗試用不同的交換方式，創造比金錢更重要的「回饋」。亞里笑說自己一開始聽到要做零元挑戰時非常驚訝，一度心想：「該不會是製作單位拍到最後，經費真的用光了吧！？」

這次零元壯遊由亞里和湘涵各自帶隊分別前往彰化及台南，出發前2位主持人先接受秘密特訓，亞里坦承最恐怖的是上完課就要實際去進行交換，從公視走到康寧路的這段路上，似乎士氣高昂地在討論要怎麼做，但其實內心相當不安，「我是一個非常容易不好意思的人，這是我少數在主持生涯中產生這麼大的心理障礙」，透過實習亞里發現適時的鼓勵非常重要，「我也開始思考當自己轉變成陪伴者角色時，該如何引導孩子成為他們的力量」。

湘涵則是回想在台南找住宿的過程還歷歷在目，一行人到達台南善化時原本打算先找民宿「打工換宿」，然而在街頭走了一陣子加上問路的結果是附近沒有民宿，湘涵無奈笑道：「想像很豐滿，現實很骨感！」後來決定走進一條滿是民宅的巷子挨家挨戶詢問，在被婉拒10多次後才終於找到願意接納的屋主，「我們後來只要看到屋內有開燈就敲門，但大家士氣越來越低落，都靠意志力在撐，真的壓力超大，最後成功好像奇蹟發生一樣」。

經過這次零元挑戰，亞里分享第1個要突破的就是要放下自己的面子、放下被拒絕的不舒服，如果對所有嘗試都帶著正面的看法，這些交流也有可能讓陌生人瞬間變成你的朋友。湘涵則認為這不只是交換東西，更要去看見別人的需要，並舉例在台南和小背包客換到早餐吃之後，決定把堆得像小山的碗洗完，老闆也開心回應這真的是幫了她大忙，「其實交換不是一味地把我們準備的東西塞給對方就好，而是用心去觀察，並提供自己能力範圍可以提供的回饋，這就會是很有價值的事」。

《下課花路米-壯遊闖天下3》「零元勇敢出走系列」共製作4集，分別於9月21日、28日以及10月5日、12日晚間6點在公視頻道首播，首播當日晚間7點上架公視兒少YouTube頻道。