西班牙海外領土拉帕爾馬島(La Palma) 發生50年來的首次火山爆發，迫使5000多人撤離，其中包 500名遊客。最新的災情照片顯示，高溫的火山噴發物已點燃了森林與當地社區，造成多處火災。這座群島是作家三毛的傷心地，她的丈夫荷西，在拉帕爾馬島潛水時發生意外。

【LIVE直播】直擊火山噴發！西班牙拉帕爾馬島火山爆發逾5000人緊急疏散！

路透社報導，拉帕爾馬島的火山於星期日爆發，熔岩噴射數百公尺高，吞沒房屋和森林，直接流向大西洋。拉帕爾馬島屬於加那利群島(Islas Canarias)之一，它位在群島的最西北部，島上的塔武連特火山(Taburiente)海拔標高2426公尺，同時火山直徑10公里，佔了島嶼面積的一半以上。

目前沒有傳出人員傷亡報告，不過火山仍然持續活躍中。路透社記者拍攝到火山冒出濃煙與房屋燃燒的景像。

火山爆發點燃了島上的房屋，受損房屋100多棟。(圖/路透社)

地方官員安傑爾‧維克特‧多拉斯(Angel Victor Torres )表示，熔岩體量達到2000 萬立方公尺，正在向海岸移動，到目前為止，熔岩流已經摧毀了大約 100 座房屋，損失還在持續。

拉帕爾馬島上巨大的塔武連特火山。(圖/WIKI)

火山學家內梅西奧·佩雷斯（Nemesio Perez）表示，只要人們照指令疏散，就不太可能遇到意外死亡事故。

據報導，該火山在噴發前有許多徵兆，在過去的一星期內發生超過 2.2萬次地震，因此當地政府已經處於火山噴發高度戒備狀態，做好了疏散前準備。

上一次的火山噴發在1971 年，當時1名男子想要拍攝熔岩流，結果被毒煙迷昏而死。此外沒有財產損失。

大約10年前，在靠近島嶼的地方發生了一次小規模噴發，但造成的破壞很小。

目前正在盤算空中交通的應變，機場表示，目前空中交通還是開放，因為能見度沒有問題，空氣中的火山灰粒子濃度還不到警告程度。不過，還必須觀察火山爆發的後續。當地航空公司表示，為保險起見，已取消4個航班。