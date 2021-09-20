女星楊晨熙在出道前曾是幼稚園老師，還在國小實習過，喜歡小朋友的她加入兒童台當「果凍姊姊」，在小朋友圈人氣超高，之後從兒童台畢業以楊晨熙身份活躍於戲劇圈和綜藝上；楊晨熙平日樂於和粉絲分享美照，最近曬出一張泳裝照宣傳節目，炸出超身事業線，泳裝胸前洞洞設計更讓人看了心癢癢。

楊晨熙過去以「果凍姊姊」的身份被大眾熟知，還有曾與《大學生了沒》男星大飛有過一段8年戀情，最常被拿來討論，自從她恢復單身，重心都放在工作上，在許多談話性或美妝節目都能看到她的身影；楊晨熙有甜美臉但和魔鬼身材，一直以來都是節目喜歡邀請的來賓，昨（19）日她特地在IG曬照替節目宣傳，好身材再度掀起熱議。

畫面中楊晨熙編了兩條可愛的小辮子，對著鏡頭露出白皙牙齒燦笑，看起來就相當有活力，而她身上穿著一套兩截式泳衣，上半身是白色綁帶荷葉邊款式，雪白雙球皮膚細嫩到能看到血管；最心機的是，泳衣胸前事業線的位置還是洞洞設計，若隱若現的設計非常性感。

楊晨熙可愛臉蛋卻有超犯規的身材，讓粉絲一看都快受不了，紛紛嗨喊「好有料，水」、「美翻了」、「事業做太大了」、「萌萌的」、「太辣了啦」、「很大欸」、「兒童台姊姊變性感女神」。