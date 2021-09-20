英國政府將土耳其從COVID旅遊紅名單移除，接種兩劑疫苗從土耳其入境旅客22日起不必隔離。土耳其旅遊業者估計，年底前3個多月期間將有約20萬英國旅客會因此入境旅遊。

英國政府上週宣布，將包括土耳其、巴基斯坦、馬爾地夫等8國自紅名單中移除；自22日起，從土耳其抵達的旅客無需前往政府指定旅館隔離。

土耳其媒體報導，這是英國以一套較簡單制度改革原本複雜的「紅綠燈」監督名單其中一環。新制度依疫情程度將旅遊地點區分為低度風險或高度風險，取代原本紅、黃、綠3個等級。

土耳其自5月起被英國列入COVID旅遊紅名單。「每日晨報」（Daily Sabah）報導，土耳其是原本在紅名單上的國家當中最受英國旅客喜愛的旅遊地點，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，一年可吸引約230萬英國旅客造訪。

捷特二航空（Jet2.com）及旗下度假旅遊集團捷特二假期（Jet2holidays）執行長希皮（Steve Heapy）表示，英國學校10月間將有期中假期（half-term），加上想要抓住夏季尾巴和冬日陽光的旅客創造驚人需求，在英國政府宣布上述新政策後，土耳其旅遊「預訂成長情況超過了250%」。

提供自英國多個機場到歐洲各地超值旅遊套餐是捷特二假期主要業務。

希皮指出，捷特二航空前往土耳其南部安塔利亞（Antalya）、西南部達拉曼（Dalaman）航班將自23日起復飛。

土耳其「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，土耳其旅行社協會（Association of Turkish Travel Agencies）在聲明中指出，「9月22日至年底預期將有約20萬英國人造訪土耳其」。

有別於俄羅斯旅客熱衷地中海岸，前往土耳其愛琴海岸的英國旅客比例較高。受到COVID旅遊紅名單影響，今年1到7月訪土耳其的英國旅客僅8萬5000人次，較去年、前年同期的20萬4000人次、140萬人次減少。

相較於去年，土耳其旅遊景氣今年出現回溫跡象，7月外國觀光客數較去年同期跳增4倍達436萬人次。但是少了英國旅客「加持」，旅遊旺季期間外國觀光客數與疫情爆發前差距仍大。（編輯：林憬屏）1100920