警方表示，之後也會密切注意防制飆車歪風。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

中秋連假，許多改裝車輛、大型重機不約而同聚在台南市道174線、175線及南105線競速，擾人噪音也一路吵到半夜，當地居民氣到上網投訴。「他們的假日休閒，就是我們的惡夢！」網友說，這2天都有大型重機在這高速行駛，一堆吵死人的改管車，路上的居民耳朵快聾了。

東山區南勢里長楊宗頴說，以前車友大多沿市道174線六甲、楠西方向騎，再銜接175線咖啡公路，部分騎士故意改裝排汽管，轟隆聲不斷呼嘯而過，實在受不了，甚至有些半夜11、12點還在競速，居民根本無法睡覺，不過他觀察，近1年來，這2條熱門路段車輛變得比較少，反倒是轉接附近南105線飆車的人變多了。

有網友在社群平台怒指，他不反對騎車出遊，但連假這幾天一堆噪音車，在南105線東原往南勢段「高速行駛」，希望轄區員警能關注一下。引發不少網友按讚，留言附和說「尤其故意催油門的，半夜更大聲」、「174線也很熱鬧」、「也不想想鄉下老人家多」等，有人還建議警方，應放個警察人形立牌在站崗才有警示效果。

白河警分局表示，104線、105線、174線及175線是大型重機愛好的跑山路線，但山區地靈人清，輕輕的聲響都一清二楚，故除與環保局、監理站不定期聯合稽查，假日也會編排勤務，針對大型重機「無照駕駛及越級駕駛」、「改裝排氣管」等告發取締，自6月起依道交條例已舉發13件，並通報環保局召回檢驗噪音車8件，之後也會密切注意防制飆車歪風。