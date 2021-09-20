大陸海關總署昨(19)日公告，台灣釋迦和蓮霧因多次檢出大洋臀紋粉蚧，今(20)起暫停輸入，農委會表示，若9月30日前中國大陸未重啟諮商，我方將向世界貿易組織(WTO)提出貿易仲裁。專家指出，台灣針對中國大陸農產品有830項管制進口，某種程度也違反WTO的精神，提告與否必須審慎思考。

逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，過去大陸對台讓利包含綠色通道、部分項目零關稅等優惠，相對不嚴謹下也讓我們便宜行事，但若是大陸一而再再而三暫停禁止我農產品輸入，這就不是個別品項的問題，而是變成基本問題。

楊明憲分析，在整個WTO當中的諮商和談判是全面性的，不會只針對個別領域，台灣對大陸農產品有830項管制進口，其實已經有違反WTO精神，但對岸也沒有因此向WTO提告，假設真的提告，WTO也開始主持貿易爭端事件時，很多事情都會攤開，難道對岸不會要求逐一檢視台灣違反規定的部分？

楊明憲說，台灣向WTO提告是權利也是態度，但要審慎行使；對大陸而言，假設也對台灣提告，是否會讓兩岸走得更遠？過去的讓利是否也就前功盡棄了？

水果政治學作者焦鈞表示，2005年連胡會後，中國大陸對台祭出「水果零關稅清單」讓利，台灣釋迦在2008年出口對岸200多公噸，但到了2000左右就來到1200多公噸，2013年廣州江南果菜批發市場落成後，出口量更高達8000公噸。

焦鈞說，但是釋迦過去並沒有太多政治訂單，因此把政治因素抽離的話，這次禁止釋迦其實沒有道理，至於對台的讓利是否會收回，「我給的就能收回來」，這的確值得觀察。

農委會國際處長林家榮表示，WTO的爭端解決機制小組會根據台灣的提告事實，看大陸有沒有遵守SPS的規範，只要在科學原則下站得住腳，應該就沒有問題。