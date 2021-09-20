藝人謝忻2019年被抓包和阿翔搞婚外情，重創形象，走出低潮後生活漸回正軌，現還有個穩定交往半年的圈外男友，今（20日）她突然曬出「新娘造型」美照，讓大家驚呼「要結婚了嗎」。

謝忻在IG貼出一系列美照，可見她穿著白色禮服，頭戴花冠，加上在戶外拍照的氛圍，有種拍婚紗照的感覺，連她自己都形容「看我這新娘般的造型」，原來她只是以花藝師助理的身分參與會場佈置的活動，並開心說：「充分地享受到了懶人露營的美好，只要人到，什麼東西都幫你準備好了，好適合我啊」。

謝忻照片一PO，有粉絲笑說「以為要婚了」，也有不少人直誇她這造型好正「也太美了吧，可以嫁了啦」。

事實上，謝忻現在愛情、事業兩得意，去年底她曾上網路脫口秀節目，自嘲人生挫折，正面暢談不倫戀，大方態度反而獲不少讚賞，今年3月也鬆口有個穩定交往的圈外男友，對方大她6歲，兩人有結婚共識，還見過雙方父母，但39歲的她對感情隨緣，不強求婚姻，而當初跌到谷底的事業也有了起色，通告、業配慢慢變多，收入已逐漸回穩，可說是從谷底翻身成功。