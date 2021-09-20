藝術家化身成諮詢師，依照觀眾當下心情，選詩、讀詩、唱歌或跳舞。（衛武營國家藝術文化中心提供）

疫情帶給人未知和不安，壓力該如何抒發？法國巴黎市立劇院推動和各國場館串連的「藝術諮詢日」，由藝術家依照每位觀眾當下心情，為對方選詩、唱歌或跳舞，台灣場次日前在高雄衛武營國家藝術文化中心登場。

參與的藝術家童謹利表示，緊張到能聽見自己的心跳聲，但是看到自己選擇的詩作能打動觀眾，非常感動。在諮詢過程中，舞蹈家陳宜君則根據諮詢者問題，翩翩起舞，連帶感動在旁圍觀的觀眾。

新住民藝術家劉麗娜則以印尼歌謠帶給現場觀眾歡樂，豫劇小生劉建華則以幾段經典戲曲的清唱，撫慰觀眾的心。藝術家與觀眾不分台上台下，跳脫劇本與舞台框架，直接面對面，成為彼此生命中最難忘的藝術體驗旅程。

「藝術諮詢日」發展源自15年前，由巴黎市立劇院總監艾曼紐．德馬西－莫塔與作家梅勒丘所發起的詩歌諮詢活動。2020疫情爆發之際，也有「為你讀詩」服務，藝術家透過電話為全球預約觀眾選詩、讀詩。

今年5月，隨著歐美解封，實體活動再度恢復，因而有限場藝術諮詢，包括讀詩、音樂演奏、舞蹈等，甚至到施打疫苗現場，在等待打完疫苗的15分鐘觀察期為民眾讀詩，發揮藝術陪伴的力量。