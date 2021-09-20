美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，美國和英國已宣布，將向澳洲提供機敏技術，協助其獲得核子動力攻擊潛艦，不過這也讓澳洲國內的反核組織群起反對，擔心這是政府偷渡民用核能發電的「特洛伊木馬」。

在宣布核潛艦協議時，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）強調該國「不會尋求建立核武或民用核子能力」，繼續履行反核子擴散義務。但澳洲新聞網站「更新經濟」（Renew Economy）呼籲民眾「不要相信莫里森」，因為這會讓核能發電支持者「撿到槍」。

「更新經濟」指出，支持發展核能發電的遊說團體將大肆宣傳，稱澳洲為世界上唯一沒有核能工業基礎卻操作核子潛艦的「奇怪國家」；並認為既然樂於在潛艦中使用核能，「那陸地上有什麼不行呢？」退役澳洲皇家海軍上將、曾擔任澳洲國防軍司令的貝瑞（Chris Barrie）便已指出，缺少核能工業基礎，將對運作核子潛艦構成重大影響。

CNN指出，雖然核能屬於低碳電力，且澳洲本土蘊藏豐富鈾礦，但開採和加工鈾礦的過程通常會排放溫室氣體；加上澳洲民眾擔心大規模採礦可能導致的環境破壞，以及核電廠事故與核廢料帶來的風險，因此該國至今仍未採用核能發電。

不過近年澳洲政府在該議題受到的政治壓力愈來愈大，因為有人認為在不使用核電下，該國將無法於2030年前達成淨零排放（Net Zero）的目標；不過「更新經濟」指出，澳洲環境十分適合以風力和太陽能發電，該國供電應能於2040年前達到90%由可再生能源提供，因此除非核能技術出現「奇蹟性」發展，否則澳洲「根本不須使用核能發電」。