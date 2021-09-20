美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，美國和英國已宣布，將向澳洲提供機敏技術，協助其獲得核子動力攻擊潛艦，不過這也讓澳洲國內的反核組織群起反對，擔心這是政府偷渡民用核能發電的「特洛伊木馬」。

在宣布核潛艦協議時，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）強調該國「不會尋求建立核武或民用核子能力」，繼續履行反核子擴散義務。但澳洲新聞網站「更新經濟」（Renew Economy）呼籲民眾「不要相信莫里森」，因為這會讓核能發電支持者「撿到槍」。

「更新經濟」指出，支持發展核能發電的遊說團體將大肆宣傳，稱澳洲為世界上唯一沒有核能工業基礎卻操作核子潛艦的「奇怪國家」；並認為既然樂於在潛艦中使用核能，「那陸地上有什麼不行呢？」退役澳洲皇家海軍上將、曾擔任澳洲國防軍司令的貝瑞（Chris Barrie）便已指出，缺少核能工業基礎，將對運作核子潛艦構成重大影響。

CNN指出，雖然核能屬於低碳電力，且澳洲本土蘊藏豐富鈾礦，但開採和加工鈾礦的過程通常會排放溫室氣體；加上澳洲民眾擔心大規模採礦可能導致的環境破壞，以及核電廠事故與核廢料帶來的風險，因此該國至今仍未採用核能發電。

不過近年澳洲政府在該議題受到的政治壓力愈來愈大，因為有人認為在不使用核電下，該國將無法於2030年前達成淨零排放（Net Zero）的目標；不過「更新經濟」指出，澳洲環境十分適合以風力和太陽能發電，該國供電應能於2040年前達到90%由可再生能源提供，因此除非核能技術出現「奇蹟性」發展，否則澳洲「根本不須使用核能發電」。

文章來源：Explainer: Australia's nuclear-powered submarine deal is fueling anger in the country. Here's why
文章來源：Morrison says sub deal won’t lead to nuclear power push in Australia. Don’t believe him
澳洲核潛艦計畫內藏重大問題 專家：延續20年
影》拜登聯手英澳抗陸卻出糗 網友瘋傳影片：老人痴呆又犯了
美國高呼反對核武擴散 專家痛批：美軍問題最大
#澳洲 #核潛艦 #反核 #核能 #淨零