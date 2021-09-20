漢翔公司職工福利委員會10年來皆由勞方擔任主委，17日進行改選由董事長胡開宏當選，部分員工控訴資方強勢介入力搶職福小金庫。漢翔表示，這是人民團體選舉，公司代表佔5席、勞方16席，選舉結果顯示公司高層的管理理念被同仁認同。

漢翔公司職工福利委員會17日改選主委，由漢翔董事長胡開宏以12票當選主委。有員工投訴資方以優勢地位，分裂工會造成勞勞相爭，是台灣勞工界的悲哀，資方不當影響、妨礙或限制工會組織與活動的作為，已違反工會法規定。

據了解，職福會工會幹部提案修改投票規定，將無計名投票改為計名投票，對於不聽工會指揮的委員要行使召回的權力。當時，勞方委員有16票、資方5票，選舉結果，在選舉前勞方8票棄權退出投票，選舉結果胡開宏以12票當選（1票投廢票）。

漢翔公司強調，這是人民團體的選舉，公司代表佔5席，勞方16席，選舉結果仍由董事長胡開宏當選，表示公司高層管理理念被同仁認同。胡開宏指出，競選主委有三目的，包括一、能將公司資源注入職福會形成重點。二、主委只是虛位，一切以委員決定。三、有督導機制讓財務透明化。