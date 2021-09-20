前台中市長胡志強力挺江啟臣連任，強調國民黨必須世代交替、團結，讓年輕人多說話、做對事。（資料照．盧金足攝）

國民黨主席選舉將於25日舉行，前台中市長胡志強20日在臉書發文表態「支持江啟臣連任黨主席」，強調國民黨真的必須世代交替、團結，讓年輕人多說話、做對事！

國民黨黨魁之爭如火如荼，四名參選人包括現任黨主席江啟臣、前新北市長朱立倫、前彰化縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中，各卯足全力衝刺。

胡志強今日在臉書發文，祝大家中秋節快樂，特別表示支持江啟臣連任，國民黨必須世代交替、團結，讓年輕人多說話、做對事。

江啟臣今年四月底為新書《破浪啟程》展開全台簽書會時，胡志強特別出席相挺，強調，國民黨要讓年輕人出來，年紀大的要華麗轉身，有「世代交替」，國民黨才有嶄新的未來。

胡志強在江啟臣舉辦的新書《破浪啟程》簽書會強調，不管江啟臣要選什麼，都不會為個人名利，只要為中華民國、為台灣、為國民黨好，他可以放棄一切，這種人不好找。

「江啟臣是值得往來的好朋友」，胡志強說，這句話不打折扣，胡江淵源很深，兩人是政大外交系學長、學弟，還幽默對江啟臣說「特優的當國民黨主席」，不只同是國民黨，都曾擔任行政院新聞局長，都在美國攻讀國際關係學位。

胡志強表示，當年國民黨要江啟臣回家鄉選立委，當成刺客，回鄉打這場艱苦逆水而上的選戰，不求名、不求利，可以放棄當官的權利，他很佩服，做官對江啟臣不重要，所以不管江啟臣要選什麼，都不會為個人名利。

多名藍營縣市長公開去態支持朱立倫，胡志強則挺身支持台中子弟，理由為「國民黨要讓年輕人出來，年紀大的要華麗轉身，有世代交替，國民黨才有嶄新的未來」。