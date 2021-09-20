黃姓少年與友人前往彰濱崙尾灣線西水道出海口堤防邊戲水，卻不慎遭海流帶走溺斃，消防、海巡和空勤總隊陸續出動50人到場進行海陸空搜救。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

搜救任務持續進行4個多小時，仍未尋獲少年蹤影，晚間6點半因天色已暗增加搜救困難度，全員收隊明早再繼續。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

少年與朋友臨時起意到彰濱吉安北路海邊堤防遊玩戲水，卻疑似沒注意到退潮時的海流，慘遭離岸流帶到海上溺斃。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

少年與朋友臨時起意到彰濱吉安北路海邊堤防遊玩戲水，卻疑似沒注意到退潮時的海流，慘遭離岸流帶到海上溺斃。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

搜救任務持續進行4個多小時，仍未尋獲少年蹤影，晚間6點半因天色已暗增加搜救困難度，全員收隊明早再繼續。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

搜救任務持續進行4個多小時，仍未尋獲少年蹤影，晚間6點半因天色已暗增加搜救困難度，全員收隊明早再繼續。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

悲傷中秋節。鹿港鎮16歲黃姓少年20日下午與同行友人至鹿港彰濱工業區出崙尾灣海口戲水，卻不幸慘遭退潮的離岸流帶離岸邊溺斃，少年外婆傍晚趕到現場，泣不成聲；彰化縣消防局指，出動海陸空搜救逾4小時，仍未尋獲少年蹤影，與家屬達成協議，於晚間6時30分收隊，明天一早再繼續搜尋。

根據了解，16歲的黃姓少年疑似來自單親隔代教養家庭，與外婆、舅舅相依為命，高中雖未畢業，但平日很認真工作自立自強，四處打工貼補家用；20日中午過後，和同事友人臨時起意，相約到海邊戲水，不料竟發生憾事。傍晚5點多少年的舅舅和年邁外婆趕到現場，難掩傷心悲痛。

今天下午2點18分，2艘救生船艇先從興建中的漁港下水沿堤防邊搜尋，另出動空拍機於落水點周遭，來回搜尋，其餘消防人員沿海岸線來回搜尋。

海巡單位也同步出動一艘救生艇沿堤防邊搜尋，空拍機於落水點周遭來回搜尋，其餘海巡人員沿海岸線來回搜尋，並通報空中勤務總隊出動支援，直升機於下午3時40分抵達現場並協助搜尋。民間漁船協明號也在外海協尋。直至下午4時38分，二艘船艇均上岸，消防、海巡人員仍持續利用空拍機並於岸上來回搜索。

5點11分再由消防員陪同家屬，搭上海上平台接駁船，繼續在海上搜索，家屬在海上聲聲呼喚少年名字，無奈仍沒有下落。

彰化縣消防局第三大隊長施順仁指出，獲報指同行友人共4人，在彰濱工業區吉安北路堤防邊遊玩，下午2點16分發現黃姓少年疑似溺水，包含消防、海巡共出動7輛消防車、2輛救護車、2艘搜救船艇、2架空拍機，與1架空勤直升機，共計50名人力到場進行海空搜救，直至晚間6點半都仍未有少年下落。

施順仁指出，今天下午正值退潮時間，崙尾灣漁港線西水道出海口堤防消波塊和沙地都露出陸面，黃姓少年與其他3名成年的友人在堤防邊戲水，卻未注意到退潮形成的「離岸海流」，少年疑似因體力不支被海流愈帶愈遠，同行友人想拉住他卻拉不回來，趕緊報案。

由於天色漸暗，夜間搜救困難又危險，消防與海巡人員經溝通後與家屬達成協議，晚間6時30分全員收隊撤退，明天一早再繼續前往搜尋。