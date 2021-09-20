一名男網友昨（19日）在社群網站「Dcard」以「火車站椅子上的白色液體，讓我想要登出人生」為標題，分享自己的悲慘1天，文中提到，自己先是踩到水窪，弄髒新買的襪子，接著搭乘台鐵從基隆八堵站到台北車站，因為火車誤點，打算先坐在車站座位區等候，豈料還沒坐上藍色座椅，背包就先沾到椅上的白色黏稠液體，拿起來一聞，崩潰讓他「洨味直竄腦門」，直喊：「想登出人生！」。

男網友發文抱怨在台鐵候車座椅沾到白色黏稠液體，一聞崩潰是精液，（圖／翻攝Dcard）

男網友發文抱怨在台鐵候車座椅沾到白色黏稠液體，一聞崩潰是精液，（圖／翻攝Dcard）

原po表示，當時他準備先將背包放在椅子上時，餘光瞄到椅上有1坨「像沐浴乳勾芡的東西」，但為時已晚，包包的正面已沾到那坨不知名白色液體，還牽絲滴到地上。

原po說，他當下拿起溼紙巾擦拭乾淨後，自己手指也不小心沾到，結果舉起手來一聞，先是一陣花香撲鼻，接下來竟是濃烈的嘉明味直竄腦門，當下腦中瞬間出現變態大叔在xxx的畫面，因為自己這次慘痛噁心經歷，原po才會提醒網友，找位置時一定要先看清楚。

此貼文一出，釣出不少八堵當地人出面回應：「八堵人路過，那裡很多流浪漢睡覺，打手槍也不意外」、「火車站外面常常睡一堆流浪漢。」