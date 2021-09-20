中秋連假第三天國道提前北返車潮已現，高公局預估明（21）日國道交通量為114百萬車公里，為平日年平均88百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。高公局也預判明日易壅塞9國道路段，建議用路人於上午時段出發以避開車潮。

高公局預判明日易壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、國3北向竹山-中興、霧峰系統-霧峰、大山-香山、關西-大溪、國5北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

高公局指出，今（20）日為中秋連假第三天，上午已出現北向車潮，壅塞路段包括國1北向內湖至汐止、新竹系統至湖口、台中至台中系統、北斗至員林；國3北向關西服務區至大溪、南雲至南投；國6西向舊正至霧峰系統；國5北向宜蘭至坪林，其餘路段均能維持行車順暢，截至17時，國道交通量為71.5百萬車公里。

今日國道也發生幾起事故，造成車輛回堵，包括下午13時40分於國1北向105公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內側車道，於13時51分排除，造成後方車流回堵1公里；15時10分於國3北向124.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內車道及中線車道，於15時33分排除，造成後方車流回堵3公里；16時44分於國3北向63.6公里處發生2輛小車追撞事故，占用中線車道，於16時50分排除，造成後方車流回堵12公里。

明日國道相關疏導措施包括：14-21時國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、0-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口、7-19時封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-10時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。