來自以色列裝置藝術「行走的意識」，日為躲颱風被移往防風林內，颱風過後又「喬」回原位，近日有民眾意外拍到這位東漂巨人悠閒徜徉在月光海的唯美畫面，民眾笑說，這是大腳丫巨人第1次在台東過中秋節，應該會希望大家來海邊陪他晒月亮。

歷經2個多月航海路程，從以色列千里迢迢來到台東縣太麻里曙光園區的裝置藝術大腳丫巨人，起初因為有遊客認為他應該看山還是看海而有不同意見，甚至任意將他搬動，策展單位多次把他移回原位，前幾天颱風來襲，又將他移到防風林，日前再度讓他回到沙灘上。

李姓攝影玩家表示 ，日前原本想以大腳巨人為地標拍攝銀河，沒想到中途一輪明月從海平面冉冉升起，太平洋在月光映照下，海面波光粼粼，而大腳巨人則慵懶地斜躺在沙灘上晒月亮，連忙按下快門，意外地拍下神祕、浪漫的畫面。

「月色這麼美，晒黑也無悔」，他笑道，大腳巨人遠渡重洋，到台東1個多月以來，一直被「喬」來「喬」去，讓他暈頭轉向，不得安寧，終於可以在太麻里的沙灘上享受悠閒時光，現在又首次要在台東過中秋，也許心想，剛好可以印證是不是真的「外國的月亮比較圓」，也可能更期待台灣的朋友們，來太麻里海邊，陪他賞月、觀星、聽浪。

另外，李民也提到，當他忘情地拍完大腳丫巨人晒月亮後，發現鑰匙竟然不見，在一片漆黑的沙灘上遍尋不著，感謝大武分局太麻里分駐所郭襄、戴貫哲2位員警暖心摸黑協尋，讓他得以脫困平安回家。

據了解，大腳巨人正式名稱為「行走的意識」，是今年南迴藝術季14件作品之一，以色列藝術家伊丹．扎勒斯的大腳系列作品聞名國際，他認為透過腳可以跨越疆域，接觸不同的文化及族群，所以特別凸顯腳為創作主體，創作者看見南迴的山海之美深受感動，希望赤腳行走的Bigfoot能串起南迴與世界美好的連結。