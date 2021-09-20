隨著各國新冠肺炎疫苗接種率逐漸提升，卻屢傳「突破性感染」（Breakthrough infection）病例，讓施打第三劑（或稱追加劑、加強針）的議題持續被關注。近日南韓首都首爾（Seoul）公開了當地突破性感染的年齡區段統計，結果令人感到驚訝。

根據南韓網站《news nate》報導，首爾市政府在20日公開一項數據，截至本月18日止，首爾市出現「突破性感染」的病例數多達2703人。

在南韓，因為開放施打輝瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）、AZ（AstraZeneca，阿斯特捷利康）、莫德納（Moderna）、嬌生（Johnson & Johnson）等4款新冠肺炎疫苗，突破性感染是指已完整接種疫苗（除嬌生疫苗是單劑型，其餘皆是2劑）但仍舊遭到感染者。

根據統計結果，在2703人當中，其中介於30~39歲之間的病例有776例，約佔29%是最大宗。其次則是70歲以上族群，共佔638例，約24%。另60~69歲之間者有499例（18.5%）、40~49歲者有298例（11.0%）、50~59歲者254人（9.4%）、20~29歲者205例（7.6%），10~19歲者則有33人（1.2%）

根據統計，南韓如今已經完成完整疫苗接種者已接近2217萬人，佔總人口43.2%；完成接種一劑者則超過3650.5萬人，人口比佔71.1%。若是以有開放施打的年齡層來計算，疫苗接種率則已經達到81.5%，其中50歲以上族群接種率達到92.1%、18~49歲族群則約有73.5%。

當然突破性感染案例不僅出現在南韓首爾，根據《新華網》15日報導，南韓全國當時已累積4731例突破性感染案例。累積至今，南韓新冠肺炎確診者已達287536例，病歿者2409例；在19日根據韓國保健福祉部統計，新增確診1605例，其中在首爾就有583例，顯示首爾是當地疫情當前明顯熱區。

南韓政府原本計畫在10月要讓所有疫苗接種人數佔比達到7成，但隨著變種病毒帶來的新一波疫情、打完疫苗後仍感染的突破性感染病例持續出現，有部分專家建議要提高接種率，以降低重症、確診率，因此南韓政府已將目標提高到8成。

當前世界有多國都在持續降低新冠肺炎疫苗的施打年齡層，預估9月底南韓政府將公布針對12~17歲年齡層以及孕婦的施打計畫。根據南韓當局統計，在18歲以上尚有578萬人未完成接種；12~17歲則有277萬人、孕婦則有30萬人。為持續提升疫苗施打率，南韓當局計畫研擬獎勵措施，鼓勵民眾完成施打。