大陸房地產巨頭恆大集團陷入債務危機，隱憂不斷在市場發酵，港股今（20日）一度跌逾千點，終場收跌3.3%，恆生指數報24099點；市場傳北京要求業者解決房屋短缺問題，地產股全倒地，大陸土地開發商新力控股跌幅近90%，市值蒸發約120億港元（折合台幣約428億）。

《香港經濟新聞》報導，新力控股午後股價暴殺，下午2點開始，短短不到1小時的時間，就觸發市調機制的「冷靜期」，但仍止不住跌勢，最終在下午3點38分時宣布停牌，停牌前下跌87.01%，收在每股0.5港元。

綜合陸媒報導，新力控股於9月13日、16日相繼被標普和惠譽調降評等至「負面」，今日該股盤中一度跌超過90%，直至收盤前緊急宣布停牌。

新力控股為江西省的龍頭地產開發商，去年合約銷售額跨過千億關卡，達1137.36億人民幣，該公司半年報顯示，上半年總收入為112.2億人民幣，年增28.9%，淨利潤率為7.9%，當時還透露債務情形，淨資產負債率從去年12月底的63.6%，降到今年6月底的50.5%。

財報數據顯示，截至2021年6月底，新力控股流動負債754.28億人民幣，未來一年內新力控股將有132.4億人民幣的債務到期。

此外，《澎湃新聞》報導，新力控股於9月18日人事口頭通知總部員工全員降薪，副總裁級別降70%、總經理級別降60%、總監級別降50%。

除了新力控股大跌以外，許多香港老牌地產公司跌幅也約10%，恒基地產跌13.2%、新世界發展跌12.3%、新鴻基跌10.3%；而大陸房地產股恆大則跌10.2%。