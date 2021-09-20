在高雄市大樹區久堂路從事資源回收的謝姓老闆，日前在一個血壓計盒內發現4萬元新台幣。他向仁武九曲派出所報案，警方循線找到失主，令失主相當感謝，也自嘲私房錢要被太太發現了。

仁武警方20日說，謝姓老闆於9月16日傍晚整理場內物品時，竟從一個血壓計盒內發現約4萬元現金。謝老闆猜想這應該是糊塗民眾忘記這筆錢了，之後不小心當廢棄物回收。

謝老闆報警後笑稱：「這是我開業以來第一次收物品還送現金，但我們不收這個啦。」九曲所警員黃怡瑛檢視這個血壓計盒，發現內有一張寫著名字的字條，於是她調閱監視器畫面與推測大樹區水寮里可能的連姓人選，循線找到失主。

當警方帶著血壓計盒找到62歲連姓男子時，連男相當驚訝，他說，這是自己之前退休前每個月存下的小錢，日積月累就變成4萬元。他原本都忘記有這筆錢了，感謝警方找回失物。連姓夫婦事後特別到回收場向老闆道謝。