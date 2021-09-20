北市北投行義路一處連棟公寓，晚間6點48分發生火警，火勢猛烈，警消獲報後立即趕到現場，半小時控制火勢，隨即撲滅，還好住戶都已疏散，無人受傷。

警消獲報，7樓高的公寓頂樓加蓋起火，7樓的住戶表示，頂樓人員都已疏散，警消出動13輛消防車，2輛救護車、32名人員進行灌救，並在7點20分控制火勢，7點33分撲滅。至於起火原因，將後續調查釐清。