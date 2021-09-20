北投行義路公寓頂加起火 警消撲滅烈焰無人受傷 19:472021/09/20 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北投行義路一處連棟公寓晚間發生火警，警消在半小時後迅速撲滅無人受傷。（圖／李文正翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市北投行義路一處連棟公寓，晚間6點48分發生火警，火勢猛烈，警消獲報後立即趕到現場，半小時控制火勢，隨即撲滅，還好住戶都已疏散，無人受傷。 警消獲報，7樓高的公寓頂樓加蓋起火，7樓的住戶表示，頂樓人員都已疏散，警消出動13輛消防車，2輛救護車、32名人員進行灌救，並在7點20分控制火勢，7點33分撲滅。至於起火原因，將後續調查釐清。 尖石越野騎士失聯7天奇蹟生還 遇颱風險遭沖走 靠喝水、吃螞蟻果腹 台南市深夜連3起縱火案 男持噴燈當街燒4車 #警消 #撲滅 #火勢 #公寓 #行義路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市自小客起火驚見女焦屍 家屬：她遭詐騙積欠債務 13:122021/09/14 社會 雨夜墓地驚魂！開導航被帶到公墓卡泥地 急叩110求助 19:172021/09/16 社會 有驚無險！釣客失足跌落大排水溝 逢下大雨險遭急流沖走 10:422021/09/17 社會 6旬老翁夜間散步路倒 南投暖警獲報護送返家 11:242021/09/18 社會 不甘只在火場外協助 熱血義消轉職成正式消防員 18:002021/09/19 社會 高雄前鎮清晨惡火 1樓夫妻命危送醫搶救 07:442021/09/14 社會 機車路邊自燃燒到剩車骨 老婦離開10分鐘回頭驚呆了 15:402021/09/20 社會 8旬婦等不到弟弟秋節來訪 警消破門赫見白骨臥床上 16:492021/09/19 社會 驚悚車禍！大型吊臂車從國4高架墜落平面 轎車屁股全爛 11:212021/09/16 社會 台南六甲2貨車對撞3人受傷 路樹也被剷倒 20:322021/09/15 社會 金門2車高速碰撞噴飛 車頭變形全毀碎片滿地怵目驚心 09:462021/09/15 社會 社會熱門新聞 婆婆1整晚「開門」吹冷氣睡覺 媳婦PO文釣出驚人回應 - 社會 疑因不滿沒疫苗打 網紅「吃屎哥」裸體跳新莊棒球場 - 社會 釣魚一半蟒腳突纏腳 他靠「嘴」平安脫身 - 社會 大學新鮮人租屋在外 阿SIR這樣叮嚀 - 社會 北投行義路公寓頂加起火 警消撲滅烈焰無人受傷 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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