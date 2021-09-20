高雄監獄指出，矯正署也有提供防疫經費，但礙於採購流程，要購買如防疫消毒門等大型防疫物資，確實是比較困難。徐少東得知需求，並穿針引線、整合多家企業主，其中有威遠保全董事長李健安、東森多媒體董事長楊琪玉、Sunline三聯南頻電信營運長謝亦崙等，讓高雄監獄的防疫更加完善。(劉宥廷攝)

高雄鐵路媽祖慈善會積極社會公益，防疫期間更常見到他們捐贈物資、關懷醫護的身影，鐵路媽祖慈善會理事長徐少東表示，該慈善會陣容堅強，還涵蓋許多不同領域人士，大家齊心協力，秉持手提祝福、傳遞幸福，讓慈善會代代傳承，冥冥中宛如鐵路媽一切最好的安排。

鐵路媽祖慈善會眾多行善中，幾乎是一個個因緣啟動，他們用行動傳遞社會溫情；日前到法務部矯正署高雄監獄捐贈防疫物資，就是在立委許智傑參拜後和慈善會理事長徐少東談及全台防疫各界熱心，卻鮮少有人關注到監獄防疫，從上到下戰戰兢兢，更需外界伸援手。

高雄監獄指出，矯正署也有提供防疫經費，但礙於採購流程，要購買如防疫消毒門等大型防疫物資，確實是比較困難。徐少東得知需求，並穿針引線、整合多家企業主，其中有威遠保全董事長李健安、東森多媒體董事長楊琪玉、Sunline三聯南頻電信營運長謝亦崙等，讓高雄監獄的防疫更加完善。

徐少東說，媽祖信仰深植人心，更被認為是「護國庇民」的海洋守護神，高雄則有朝元宮鐵路媽祖，守護鐵道及往來旅人已50載，日前在地方仕紳發起下成立慈善會，除籌措因鐵路地下化需重建廟宇及購地基金外，更將延續媽祖慈悲，照顧世間需關懷弱勢族群。