還有7天！中秋不只賞月 基隆白燈塔現絕美懸日。

中秋節即將到來，許多人期待明天與家人一同賞月，但在基隆有一名攝影師張隆則是和大家不同，自昨天開始，每天早上5點多到外木山賞日出，由於近期太陽從和平島白燈塔後方升起，出現絕美懸日景色。

昨天開始，太陽正好從白燈塔後方升起，景色相當壯觀，許多攝影玩家得知後，一大早就到外木山「私人島嶼」餐廳前卡位，今天早上5點多，吸引許多人潮。

張隆表示，白燈塔可以說是國門的迎賓燈塔，能拍到國門燈塔日出相當振奮人心，他提及，坐在堤防上，看著太陽 從自己腳底下升起，真的非常壯觀、浪漫。

張隆說，中秋節月亮很大，同一個時期也有超級太陽，大家千萬別錯過，下次再出現國門燈塔日出的時間大約是明年春天，但要在中秋節與燈塔懸日再次相遇，不知道會是什麼時候，機會難得。

張隆進一步透露，近期外木山、國門燈塔和旭日幾乎都成一直線，未來還有一周時間能觀看燈塔日出，時間如下：

21日出時間05：42，方位角89。

22日出時間05：42，方位角89。

23日出時間05：43，方位角90。

24日出時間05：43，方位角90。

25日出時間05：44，方位角91。

26日出時間05：44，方位角91。

27日出時間05：44，方位角91。