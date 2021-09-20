中國大陸公告台灣釋迦和蓮霧因「多次」檢出大洋臀紋粉蚧而暫停輸入，陳吉仲表示將向WTO提出貿易仲裁。不過，紐西蘭因發現台灣進口荔枝芒果有東方果實蠅幼蟲，自6月禁止有台灣芒果及荔枝入境，到現在未開放，陳吉仲卻喊尊重。前民進黨立委郭正亮痛批，這不是雙標嗎？

紐西蘭原料工業部於6月18日在一批從台灣空運進口的荔枝與芒果發現東方果實蠅幼蟲，下令暫停所有台灣芒果及荔枝入境，至今3個月，無論是荔枝或芒果都未成功輸紐西蘭，陳吉仲回應「尊重進口國防疫」。

大陸海關總署19日公告，台灣釋迦和蓮霧因多次檢出大洋臀紋粉蚧，20日起將暫停兩水果輸入。農委會主委陳吉仲表示，防檢局今透過正式管道向對岸諮商，若9月30日前未回覆，將向世界貿易組織(WTO)提出貿易仲裁。

對此，前民進黨立委郭正亮今（20）日在《新聞大白話》指出，紐西蘭是「第一批」發現台灣荔枝芒果有東方果實蠅幼蟲後，就禁止到現在都沒開放，陳吉仲有去告紐西蘭嗎？中國大陸是發現13批和16批，現在才出手，憑甚麼要去告？這不是雙標嗎？台灣有讓中國大陸水果進口嗎？根本是不對等貿易，且中國大陸對台灣水果檢疫向來是最鬆的，他呼籲陳吉仲不要第一時間就上綱到政治。