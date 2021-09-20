大陸20日公布前一日新增49例新冠肺炎確診個案，其中28例為本土病例，均在福建省。由大陸工程院院士鍾南山領頭的團隊，近期研究指出「無症狀感染者」是病毒得以長期存在並傳播的客觀條件，由於無症狀感染者沒有明顯症狀，因此接種疫苗的效應不明顯，但往往將該人群歸於成功接種對象，進而繼續傳播病毒於人群中。

福建省近日出現本土疫情，會上指出，該市自10日出現本土疫情後，截至19日24時，全市已累計191例病例，包括危重型1例，重型1例，普通型102例，輕型86例，目前病患均在治療中，總體病情穩定。

新冠疫情肆虐全球已將近2年，眾多研究顯示，新冠病毒的自然宿主很可能是蝙蝠，但至今尚未確定中間宿主的身份。由鍾南山領頭、大陸呼吸疾病國家重點實驗室、廣州醫科大學附屬第二醫院教授陶愛林組織的研究團隊，發現「囓齒動物」可能是新冠病毒和沙士病毒向人類傳播的中間宿主。

該研究結合研究室2011至2012年對SARS病毒抗體的群體調查數據，認為冠狀病毒在人群中存在，在全體人群成功免疫之前，不會在人群中消失，若該研究的結論正確，老鼠作為中間宿主成為事實，貓、老鼠等與人類密切接觸動物攜帶冠狀病毒並傳播，即冠狀病毒在人群中將難以滅絕。

該研究以新冠病毒的刺突蛋白的滑動序列片段，進行全面的氨基酸序列分析，證實蝙蝠是新冠病毒的天然宿主，再透過囓齒動物傳給人類。

研究更指出，「無症狀感染者」是病毒得以長期存在並傳播的客觀條件，由於無症狀感染者沒有明顯症狀，因此接種疫苗的效應不明顯，但往往將該人群歸群統計算入疫苗接種成功的人群，進而繼續傳播病毒於人群中。