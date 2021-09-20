桓安宮原有一個信徒捐贈的「多語化籤詩機」。（張毓翎攝）

「多語化籤詩機」可選擇自己熟悉的語言求籤或列印籤詩。（張毓翎攝）

桓安宮增設各神尊的中、英、台語名稱介紹。（張毓翎攝）

寺廟沿革的雙語解釋牌，廟方特地請人翻譯製作。（張毓翎攝）

疫情嚴峻期間，廟宇第一時間被禁止進入，但廟內的香火依舊綿延不能斷，台南市六甲桓安宮在這段時間內，除了增設相關雙語環境建置，還重新設計籤詩造型，上頭不僅新增中、英、日語對照，更融合媽祖文化元素增添一些巧思，中秋假期，讓不少返鄉參拜的遊子驚喜連連。

六甲桓安宮今年獲得內政部「英語友善寺廟、性別平等議題方案」補助，疫情三級警戒期間，廟方利用這段時間，加強一些環境設施，增設各神尊的中、英、台語名稱介紹；寺廟沿革、參拜動線或擲筊方式的雙語解釋牌，並推出別具文創風的中、英、日語對照籤詩，提升廟宇文化的觀光軟實力。

廟方表示，廟裡原有一個信徒捐贈的「多語化籤詩機」，其設置中文繁體、簡體、英語、日語、韓語、泰語6種文字翻譯，外國觀光客可選擇自己熟悉的語言求籤或列印籤詩，但考量多數民眾仍習慣依傳統擲筊方式求籤，因此特別提供載有中、英、日三語的籤詩，讓外國觀光客多一種體驗籤詩文化的選擇。

正面籤詩除了寫文言文及英文、日文，方便外籍人士參拜及了解籤詩涵意；此外，有別於傳統籤詩，翻開背面印上特別設計的桓安宮媽祖靈籤LOGO及字樣，濃濃文青風，讓年輕信眾感到驚喜有趣。

另近年台南市政府協助重要廟宇建置雙語環境，市府民政局指出，目前台南有23家廟宇通過英語友善標章認證、3家推出中、英籤詩；今年廟宇申請英語友善標章認證共2家，之後民政局會持續輔導，期待更多廟宇一起加入。