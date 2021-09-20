天竺鼠車車芒果冰沙。（信賴互動行銷提供）

九份黑色時尚咖啡館「CHLIV Jiufen」於華山開設快閃店。（CHLIV Jiufen提供）

奢華金粉飲品Goldore Latte，250元。（CHLIV Jiufen提供）

連假出遊潮，各地景點人滿為患，台北華山園區也恢復久違的遊樂展覽，包括大小朋友都喜愛的「天竺鼠車車」首間快閃店開幕；另世界拉花冠軍也進駐華山，推出每日限量百杯的精緻飲品，等待消費者們解封嘗鮮。

全台首間天竺鼠車車快閃店，即起至11月7日，於華山園區西4館登場，店內除有大型天竺鼠車車氣偶「馬鈴薯」外，更神還原動畫競速跑道，並販售多款人氣周邊，還特別設置了「PUI PUI輕食吧台」，推出限定芒果冰沙、布丁好吃又好拍；周邊也包括「天竺鼠車車造型公仔盲盒」、「盲抽貼布繡」、「天竺鼠車車壓克力吊飾扭蛋」等商品。

藏身於九份的黑色系時尚咖啡館「CHLIV Jiufen」，即起至10月11日於華山開設快閃店，以鏡面烤漆的黑色方塊為設計，打造出神秘的黑色宇宙，推出每日限量100杯的「唇黑」飲品Goldore Latte，讓咖啡迷們無需跑到九份，也能品嘗到時下最新潮的拉花冠軍咖啡，並一睹世界拉花冠軍的風采。