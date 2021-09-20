澳大利亞面對中國快速軍事擴張感受到國防壓力暴增，而日前才與美英兩國達成協議建造核動力潛艇，卻要等到2040年才能開始服役，為填補空窗期，澳方擬先向美國租用洛杉磯級核攻擊潛艇，確保擁有足夠實力來應對中國。

據《澳洲金融評論報》報導，美、英協助澳洲建造的潛艇艦隊，預計要等到19年後即2040年才開始服役。在地緣政治角力日趨升高情況下，澳洲已決定先向美國租用多艘洛杉磯級核潛艇用以應急。

澳洲在野的工黨外交事務發言人黃英賢（Penny Wong）指出，澳洲核動力潛艇艦隊於2040年開始陸續服役前，須先確保擁有足夠的國防實力。國防部部長杜登（Peter Dutton）也坦承，澳洲為建造核動力潛艇艦隊將付出「重大成本」，「要維護我們的區域和平及穩定，不可能是免費的」。他說，美國正推行一項重大的核動力潛艦發展計劃，中國也以前所未有的規模擴大潛艦、巡防艦和航空母艦艦隊。

澳洲總理莫里森於16日宣布了美、英、澳3國成立AUKUS防衛聯盟，其中最受矚目的是美、英兩國將向澳洲提供技術支援，協助在南澳州首府阿得雷德（Adelaide）建造8艘核動力潛艇。參與AUKUS技術分享談判的澳洲前國防官員巴貝吉（Ross Babbage）向媒體表示，在核動力潛艦艦隊服役前，澳洲可能先向美國租用洛杉磯級核動力攻擊潛艇。

洛杉磯級攻擊型核潛艇為美國在冷戰時期建造的一種高速多用途核潛艇，也是美國的第5代攻擊潛艇。其任務主要是反艦、反潛、為航空母艦戰鬥群護航，首艦為洛杉磯號於1976年11月建成服役，到了1996年共建造了62艘，是美國海軍有史以來建造數量最多的核潛艇，均由紐波特紐斯造船公司、通用動力電船公司聯合建造。截至2020年，已有34艘退役，28艘仍在服役。

為了和美、英簽訂這份新的合約，澳洲取消了2016年與法國達成的常規潛艇建造協議。此事引起法國強烈不滿，法國政府隨即宣布召回法國駐美國和澳洲大使。

中國外交部日前回應美國、英國協助澳洲建造核動力潛艇時批評，此舉嚴重破壞地區和平穩定，將核出口作為地緣政治博奕的工具，是極不負責任的行徑。