桃勤公司確診女員工基因定序出爐，確認感染Delta變異株，目前台灣已有三大Delta群聚案，醫師透露Delta病毒最危險5大傳染捷徑，表示就算打完疫苗，抗體也會隨著時間而下降，而且可1傳8，傳播力相當高，病毒載量可比原始病毒株高達1260倍，千萬不可輕忽。

國內日前已發生三大Delta群聚案，包括屏東枋寮案、桃園機師案與新北幼兒園群聚，外科醫師江坤俊在YouTube影片《健康2.0》中表示，近期國外新增的個案中，有8成都是Delta，綜觀國內外個案，Delta變異株之所以被世界衛生組織高度關注，主要有下列5大危險。

1. 傳染力強：比感冒、水痘的傳染力還強。

2. 複製力高：與原始病毒株相比，病毒載量可高達1260倍。

3. 病毒生存的時間拉長：意指病患恢復變更慢。

4. 傳播期更早：與原本的7日潛伏期相比，Delta僅需3至4日，在症狀出現就開始傳染。

5. 病毒年輕化：相較於過去的Alpha病毒株，Delta變異株小孩感染率大幅上升，小孩與長者的感染機率都變兩倍。

江坤俊分析，原始新冠病毒株的感染率為3，代表1名病患可傳給3個人，換算下來，疫苗接種比例要達6成5，才能形成群體免疫；Alpha病毒株感染率為4~5，疫苗接種比例應達到7成5；至於Delta感染率為5~8，代表可1名病患可傳染8人，因此疫苗接種比例則要達到8成5，而且是打完兩劑才能產生完整保護力。

不過就算打完疫苗，所產生的抗體濃度也會隨著時間而下降，江坤俊指出，根據英國牛津大學研究發現，打完兩劑AZ疫苗3至4個月後，保護力會下滑至61%，打完兩劑BNT後，3至4個月的保護力也只剩75%，這也就是可能需要打第3劑或是第4劑的原因之一。