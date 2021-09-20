網紅木星（林牧昕）是知名YouTube團體《這群人》成員之一，可愛外貌和爽朗個性都相當討喜，多才多藝的她在團體中除了演員還是服裝、美術和歌手，她也擁有不少粉絲；在20日深夜木星突然PO了兩張自拍，疑似因過敏臉上出現很多紅腫現象，甚至都像是變形，大票好友跳出來勸她「快去掛急診」。

木星平時都會透過IG和網友互動，分享工作花絮或是生活點滴，今（20）日她曬出兩張照片更新近況，無奈地說「過敏兒的悲哀」；畫面中看到她的眼部周遭，明顯出現紅腫病狀，她原本漂亮的眼睛都像是變形，但她也只是不以為意地說，「不知道是貓咪還是海鮮的過敏牙起來」。

她的許多網紅和藝人朋友都嚇得直呼，「超嚴重天啊」、「太誇張了啦」、「OMG妳還好吧？？」、「太扯了吧」、「保重」、「看醫生了嗎」；男星曾少宗看了更忍不住勸告，「有點嚴重耶！快去醫院掛急診打抗組織胺」。

不少網友也被木星過敏反應的照片嚇傻，紛紛留言關心，「還以為妳整容失敗，嚇死我了，好好休息啊」、「不知道的以為被揍了」、「注意身體」、「看起來好不舒服，保重」、「可憐的妳」、「也太嚴重！我看了整個眼眶也泛淚欸」。