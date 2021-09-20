台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日進行投票，輿情網站《網路溫度計》透過搖擺選民投票率、台中第二選區藍綠版圖消長，以及罷免案網路聲量3個數據分析罷免案成敗。資深媒體人黃暐瀚指出，應該還要再考慮地方選民的政治傾向，而從各項民調來看，罷免案有機會通過，但就要看投票率有多少。

黃暐瀚今(20日)在政論節目《新聞大白話》中表示，地方選民的政治傾向也是要被考慮進來的，在台中要去執行罷免案，過去沒有檢驗過。同時，對於前立委顏寬恒19日受訪時所言，黃暐瀚則說，這場罷免案中的對於兩大主軸，萊豬 和疫苗，一定對陳柏惟有傷害，但罷免通過的難度還是有，因為疫苗政策雖然是錯誤的，但行政院後來也加買，民間團體也去買，並陸續到貨了，這就會降低大家對這件事的嫌惡程度，萊豬的議題討論也間隔比較久了，現在也沒有人吃到。

黃暐瀚認為，陳柏惟在這兩件事情上的仇恨值，與先前通過的罷免案相比沒那麼高，但以各項民調看起來，通過的機會當然有，不過他依舊都是覺得還是存在有一定難度，就要看投票率是多少。

同時，黃暐瀚也指出，有一點是過去幾次罷免案都沒遇到的，就是疫情，先前的幾次罷免，大家對投票不是那麼擔心，因為那時台灣疫情相對穩定，確診病例數很少，但現在台灣是已經有確診，和過去相比，25%這個雖門檻然已經比過去降低很多，但這意味著還是需要有超過7萬2千多人同意罷免。