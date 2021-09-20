美國「有線電視新聞網」（CNN）19日報導，在新冠肺炎（COVID-19）疫情之下，包括嘻哈歌手妮姬米娜（Nicki Minaj）在內的許多美國民眾強調，要先「做你自己的研究」（do your own research），再決定是否配合防疫措施。但專家指出，大多數人「根本不懂如何進行研究」，最後反而落入假訊息或偏見的陷阱之中，讓疫情更加嚴重。

根據報導，在推特擁有2280萬追隨者的妮姬米娜（Nicki Minaj），先前發文質疑新冠疫苗，並聲稱將在「進行足夠的研究」後，才會接種疫苗，並獲得許多民眾的贊同。CNN指出，這表面上是一種合理的行為，不過事實上，絕大多數民眾根本不懂如何進行研究，尤其是此類議題又牽扯專業性極高且複雜的醫學領域。

史丹佛大學網路觀測平台（Stanford Internet Observatory）研究經理狄雷斯塔（Renee DiResta）表示，「做你自己的研究」現象近期與新冠肺炎連結在一起，但相關概念可追溯到1890年代，與當時對天花疫苗的懷疑有關。狄雷斯塔指出，對外界資訊抱持合理懷疑確實很重要，但在現今由點閱數字和演算法推動的媒體環境中，民眾很容易深陷不夠客觀的資訊陷阱，因為幾乎沒有人會真的去圖書館翻論文來「做自己的研究」。

狄雷斯塔強調，她認為妮姬米娜並無惡意，但確實有人會為了自身的利益，動手腳讓人們遠離可靠的消息來源。美國智庫「伯格魯恩研究院」（Berggruen Institute）研究員艾森斯塔（Yael Eisenstat）則認為，為了對抗這類現象，媒體報導須更加透明，尤其是在與新冠肺炎有關的議題上。