洛克希德公司(Lockheed )的 C-130「大力士」(Hercules)渦輪螺旋槳運輸機，是空中運輸界的長青樹，它的最新成員是加長型版本的C-130J「超級大力士」，體積加大，但多元功能的特質不減。美國空軍計劃為它加裝浮水式滑翹，成為水上飛機，將可使它的運用彈性更廣，可以在全球任何地方降落，包括水上。

商業內幕(Business Insider)報導，美國空軍特種作戰司令部(Air Force Special Operations Command簡稱AFSOC)表示，研發團隊正在開發可用於MC-130J的「可拆卸式兩棲浮動改裝套件」的原型，以提高其 MC-130J 的遠征能力。

報導稱，特戰司令部是考量到亞洲地緣關係，與中國大陸日益緊張的局面，使得美國可能需要有特殊載具將快速部隊運到東亞周邊緣海，水上起降的性能，將可使C-130原本就優秀空運能力，擴張到沒有跑邊的島礁附近。

加上浮力翹的MC-130，仍保留輪子，有在陸地機場起降的能力。(圖/美國空軍)

AFSOC科學系統與技術創新處的處長喬許·特倫瑟中校(Josh Trantham)說，「海上起降的性能等於是提供了幾乎無限的著陸地點，擴大 MC-130J 和機上突擊隊員的生存能力。」

浮翹原型是由空軍研究實驗室與洛克希德馬丁公司，還有其他及民間航太技術企業合作，現在提出概念藍圖，正在實際製作中，計畫能夠在17個月完成原型。

雖然其他國家的空軍仍有不少水上飛機在服役，但是美國軍方很久沒有水上飛機了。1983年，美國海岸警衛隊將機隊中的水上飛機退役後，水上飛機就完全離開美軍編制。而美國海軍最後一架水上飛機退役的時間更早。這是因為美軍在1980年以後，兩棲突擊艦與直升機的配合，取代了水上飛機的角色。

然而近年來，人們對水上飛機又開始重視，這與新的耐鏽蝕材料愈來愈廉價有關，它的操作成本與維護費用變得比以前要低，中國大陸近年開發了世界上最大的水上飛機 AG600，預計應用在南海，支援中國大陸在當地島嶼基地的補給與建設。