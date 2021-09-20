有消息指出，北京政府要求香港大型房地產業者，協助解決住宅短缺的問題，消息一出後，港股房地產類股全部中彈倒地，然香港長年房價居高不下，市場預期此舉將抑制不停攀升的房價，不少網友對此也期待其效果，還有網友想起香港富商李嘉誠頻大動作出脫地產，驚呼「李嘉誠真的太神了」、「早早就烙跑了」。

《路透社》報導，北京政府向香港地產大亨提出要求，希望它們能投入資源及其影響力來支持北京利益，協助解決潛在破壞穩定的住宅短缺問題。

報導引述1名和大陸官員關係密切的消息人士說法，他們被告知「遊戲規則已經改變」，大陸政府不再容忍「壟斷行為」。

合和實業主席胡應湘表示，北京並沒有告知他們怎麼做，但要求他們解決問題；另一間主要地產商高層表示，只要能回饋社會更多，便能繼續處理業務，也就是業界需要加強力道緩解住宅短缺的問題。

該報導指出，這對香港房地產巨頭而言，將會是一個拐點，在香港的混和政治制度下，它們有著巨大的影響力，甚至牽動政策，並從土地拍賣制度中獲利，而這也使供應緊張，推升香港房地產價格高居世界前列。

主管港澳事務的副總理韓正曾表示，香港住屋問題解決難度很大，但總有開始的時候，香港貧富懸殊太大，要社會安定，就要解決住宅問題。

摩根士丹利表示，增加供應是抑制房價竄升最有效的方式；摩根大通稱，增加供應是解決房屋問題的基礎，而未來的房屋供應將以公屋為主。

消息一出後，許多PTT網友都期待未來效果，「香港這打房好啊，不然香港房價飛天都沒人管？」、「我很好奇效果如何」、「好想看看效果如何」、「有點羨慕」、「想看效果+1」。

此外，香港富豪李嘉誠近年頻傳出脫地產，如今北京將出手抑制香港突破天花板的房價，不少網友都驚呼，「李嘉誠真的太神了」、「李嘉誠厲害」、「李嘉誠有遠見，早早就烙跑了」、「嘉誠：跑得早」。