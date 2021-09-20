今年春節前，市府到安平區探視獨居老人，並贈送床鋪等家具。（台南市政府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府勞工局結合職業工會志工們，修復二手家具轉送給弱勢族群已2年多。（台南市政府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府勞工局結合職業工會志工們，修復二手家具轉送給弱勢族群已2年多，陸續有台積電、麻豆新樓醫院、柳營區農會等單位共襄盛舉捐贈舊家具，造福更多弱勢民眾。勞工局長王鑫基說，起源是市長黃偉哲當初到安南區關心勞工局房屋修繕案才有的發想。

王鑫基說，2019年初黃市長到安南區關心房屋修繕案時，發現弱勢民眾家裡的家具少又不堪使用，因此便有了結合各界愛心，建構二手倉庫的發想，於是將原本為環保局資源回收場的隆田陸橋下方空間，改造成二手家具儲藏基地，讓募來的二手家具有了個家。

二手家具原是大型廢棄物，甚至可能是有礙市容觀瞻的垃圾，但在大台南總工會、台南市勞工志願服務協會、台南市木工業職業工會、台南市油漆工程業職業工會等民間單位協助，讓令人頭疼的垃圾轉為有價寶物，並廣大分送到需要救助家庭。

王鑫基提到，去年將一組整修好的上下鋪兒童床二手家具，送給南投埔里修繕戶的一對小姐妹；今年春節前，黃市長到安平區探視獨居老人，並贈送床鋪等家具，獨居老人表示10幾年來沒有睡過這麼舒適的床鋪，過一個好年。