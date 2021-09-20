法國媒體報導，儘管面對中國駐法大使盧沙野施壓，由參議院友台小組主席李察率領的議院參訪團已確定於10月初訪台，進行考察交流。外交部今晚證實，並重申對該團擬規劃來訪表達熱烈歡迎，強調這是彰顯對台灣的鼎力支持及真摯友誼。

法國網路媒體「字母A」報導，參議院台灣研究交流小組已確定訪台日期為10月4日至11日。參訪團由參議員李察率領，成員包括兩位小組副主席，共和黨議員布瑞桑與社會黨議員維里尼等人。

今年3月參議員訪台計畫公布後，曾引發北京怒火，中國駐法大使盧沙野致函李察，措辭強硬，要求取消國會訪台計畫，引發譁然。

外交部副發言人崔靜麟表示，李察曾於1997年至2002年擔任法國國防部長，為極受各界敬重的參議員。自從2015年接任參議院友台小組主席以來，曾在2015年、2018年兩度訪台，致力促進台法兩國的合作交流。

他說，本年5月6日更促成法國參議院以高票通過「支持台灣參與國際組織工作」的決議案，史無前例，彰顯李察對台灣的鼎力支持及真摯友誼。

外交部指出，李察本年3月就曾經有訪台的初步規畫，即使面對中國駐法國大使盧沙野的挑釁恐嚇，仍然表達今年內率團訪台的堅定立場及強烈意願。外交部將透過駐法國代表處與李察一行密切協調訪台行程的各項安排，包括配合國內疫情的現況，貫徹執行相關防疫措施，詳情將在適當時機向國人進一步説明。