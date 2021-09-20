90年代紅遍台日的小川悅司漫畫作品《中華一番！》動畫版在Muse木棉花YouTube頻道播出，喚起許多人回憶，重溫舊版「小當家」魅力。19日內容上線不到一日內就破10萬觀次，同來懷舊的藝人黃豪平對作品的一句留言畫龍點睛、獲讚2百，讓中秋佳節的網上鬧熱滾滾。

中秋連假中上線公開的《中華一番！》第45話【燃燒的長江！紹安葬身大海】中，眾角色們面臨在海上逃難，描寫從船隻上跳躍到另一船隻上的驚險動作場面，其中輪到「大姐頭」梅麗跳躍時，畫面呈現出恍若超越3D般的迫真躍動感，看到這一幕的藝人黃豪平留言「12:08 的作畫是不是突然變超級精細？」

黃豪平精準點評獲超過2百讚，網友笑崩紛紛留言「野生的豪平是專業鷹眼」「豪平也這麼會抓重點XD」「果然野生豪平都能看到細節 厲害厲害」，為觀眾在秋節團圓之日增添歡笑。

（YouTube連結：https://www.youtube.com/watch?v=FQVYA90UQ2E）