9月20台北市新增兩例本土病例，其中1名22歲女性（案16254），因為準備出國留學採檢確診，她在可傳染期的足跡遍布高雄、台南、彰化、新北，20日晚間台中市衛生局接獲通知，該女9月16日開車南下途經台中曾到春水堂豐樂店享用午餐，已通知該店閉店清消，也請足跡重疊的民眾，有症狀應該去採檢。

台北這名22歲確診者，自述去年9月曾於國外感染新冠病毒，今年6月24日於境外接種1劑BNT疫苗，今年3月回國，4月又出境，7月再度回台灣，過程中採檢都為陰性，是因為有再出國的計畫9月19日自費採檢呈陽性確診，Ct值很高，目前也送基因定序要釐清是否為Delta變異株。

經過台北市衛生局疫調，她在可傳染期的足跡遍布高雄、台南、台中、彰化、新北，台中市衛生局晚間獲北市衛生局通知，該女9月16日開車到南部途經台中，在中午1點15分到2點40分之間到春水堂豐樂店用餐，初步了解該店依照防疫指引採梅花座、設隔板，目前衛生局已通知店家立即閉店清消，也呼籲足跡重疊的民眾，有症狀應該去採檢。

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