美國22歲YouTuber裴蒂托（Gabrielle Gabby Petito）辭去工作後，今年7月開心與23歲未婚夫勞德里（Brian Laundrie），開著露營車跨州旅行，然而這趟羨煞眾人的行程，似乎成了她的絕命之旅，8月底與父母失聯繫後，離奇失蹤，最後只有未婚夫一人獨自返回，如今聯邦調查局證實，於懷俄明州國有樹林裡，尋獲一具特徵與裴蒂托相符的女屍。

綜合外電報導，2個星期前，勞德里獨自開著露營車回到佛州北港（North Port）家中，裴蒂托卻離奇失蹤，據了解，裴蒂托最後一次與家人聯繫，是8月下旬，當時她與勞德里在懷俄明州國有林區。

22歲正妹YouTuber跨州旅行離奇失蹤 疑遭未婚夫毒手樹林尋獲遺體

不過猶他州警方上周發布一段8月12日交通攔查隨身攝影機畫面，可見裴蒂托哭著描述她與勞德里之間的爭吵，直言有時2人的口角衝突會演變成肢體暴力，當時警方則是堅持2人必須分開過夜，裴蒂托睡在車上，勞德里要住在旅館裡。

聯邦調查局及警方證實，19日在懷俄明州國有林區尋獲一具女屍，特徵與裴蒂托相符，但現階段尚未完成法醫鑑定、死因尚未判定，無法百分百確定死者就是裴蒂托，已向裴蒂托家人告知此事。但截至當地19日傍晚6時，並未發現勞德里的身影，當局表示，將持續詢問可能與這對情侶有過接觸的人，取得更多線索。