香港恆生指數今（20日）一度挫逾千點，房地產類股全面下跌，美股早盤4大指數齊挫，道瓊工業指數開盤重挫逾400點，那斯達克指數、標普500指數分別跌逾1%。

截至台北時間21點43分，道瓊工業指數下跌410.77點或1.19%，暫報34174.11點；那斯達克指數下跌225.11點或1.50%，暫報14818.46點；標普500指數下跌54.51點或1.23%，暫報4378.48點；費城半導體指數下跌70.82點或2.07%。

5大科技巨頭齊挫，電動車大廠特斯拉下跌23.34美元或3.07%，暫報736.15美元；台積電ADR下跌1.79美元或1.52%，暫報115.96美元；聯電ADR下跌0.21美元或1.83%，暫報11.52美元。

美國聯準會將於周四召開9月利率會議，市場關注Fed釋出更多關於縮減購債訊號，預期將於11月宣布啟動縮減購債，此外，美國9月消費者信心低於市場預期，小幅升至71，為去年4月以來最低，市場蘊藏層層風險，令市場氣氛緊張。