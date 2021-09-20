澳洲雪梨大學醫學系畢業的27歲正妹女醫師Jenn，曾因回台擔任實習醫生與台北市長柯文哲合照，在PTT表特板爆紅，有人封她是「醫界版Angelababy」，已一段時間沒有消息的她，最近在IG發文透露，曾在澳洲看到醫師開飛機去救人，「人生可短，回澳洲後自己也去考機師執照了」，該貼文引起1萬多名網友搶看，紛紛留言大讚：「超猛」、「真是十項全能女神天使」。

正妹女醫Jenn考機師執照曝光，萬名網友狂讚：「超猛的」。（圖／翻攝自instagram／jennjennll）

Jenn在澳洲雪梨大學醫學系完成學業後，曾回台實習，因與柯文哲合照在一度在網路上爆紅，人美心也美的她，也義賣考試筆記，一位醫學系網友形容「她的筆記是美國醫生國考的好筆記之一，之前有開賣一下就賣光了，能讀醫還能做精美的筆記賣給要考國考的未來醫生們，就算不是台灣體系出身，也知道一定是有點東西。」

Jenn最近instagram發文透露自己跑去考機師，並寫著「皇家飛行醫師第一次接觸是在醫學院二年級，看到醫師們自己開飛機去救人，可以飛去偏遠地區行醫，或是幫忙器官移植運送，根本在演電視劇。」她表示「人生很短，回澳洲後自己也去考了機師執照」。

正妹女醫jenn返台實習時與柯文哲合照爆紅。（圖／翻攝自instagram／jennjennll）

網友看她去考機師執照都超佩服「超帥」、「真的是十項全能的女神天使」、「強⋯⋯」、「超猛」、「太厲害了啦！」、「空中急診英雄」、「妳很猛欸～」、「好厲害」。