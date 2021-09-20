印度衛生部長曼達維雅今天表示，印度10月起將恢復出口COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。印度之前為了對抗一波奪命疫情，暫停供貨給海外，時隔5個月後終於要恢復出口。

南亞大國印度有「世界藥房」之稱，是COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）主要供應國。這項機制旨在提升窮國的疫苗接種。

根據印度外交部數據，印度4月停止出口疫苗。當時印度病例激增，使得公衛體系瀕臨崩潰，疫苗需求大增。

衛生部長曼達維雅（Mansukh Mandaviya）表示，印度10月將生產超過3億劑疫苗，今年最後3個月總共將生產10億劑。

曼達維雅在聲明中說：「印度將恢復出口疫苗…以履行印度對COVAX機制的承諾。」

印度1月啟動的疫苗接種計畫一開始進展緩慢，因為疫苗短缺、民眾態度遲疑。但最近幾週施打速度已經提升，目前當局每天施打500萬至800萬劑COVID-19疫苗。

印度17日達成施打2200萬劑疫苗的紀錄，因為為了總理莫迪（Narendra Modi）生日而進行了特別接種行動。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1100920