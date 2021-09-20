輝瑞（Pfizer）與BioNTech早前公布，針對5~11歲族群的疫苗在臨床試驗上取得良好成果，儘管有美國官員預測最快緊急授權使用（EUA）有望在10月核准，德國衛生部長卻認為，這款疫苗最快要等到2022年才會上市，並沒有那麼樂觀。

目前為止，仍沒有獲得批准可用於12歲以下族群的疫苗。先前輝瑞與BioNTech即表示過，將會在幾周之內向有關機關申請批准適用於5~11歲兒童的新冠肺炎疫苗。

德國衛生部長Jens Spahn。（圖／路透）

對此，德國衛生部長Jens Spahn在回應Funke媒體集團時表示，他假設12歲以下兒童可用的疫苗將在2022年第一季獲得批准，如此能讓兒童獲得更好的保護。

德國的疫苗接種常務委員會（Standing Vaccination Commission，Stiko）當前開放接種新冠疫苗的最低年齡層是12~17歲。先前Stiko僅表明會在符合特定條件下允許向12~17歲族群接種疫苗，包含因某些潛在疾病可能導致感染COVID-19後病程嚴重、沒有適當保護下族群易感染，或是有針對個人提出風險與益處評估分析的建議條件下。

《Then24》網站報導，Stiko在政治壓力下，後來決定可透過美國獲得的數據來評估決定（向12~17歲施打疫苗）是否合理。在美國已有超過1千萬名兒童與青少年接種疫苗，雖然在此族群中偶發心肌炎的副作用，但此情況在感染COVID-19的病程中也經常出現。

Jens Spahn指出，Stiko也會在稍晚提出針對5-11歲群施打疫苗的建議。而因為要等候Stiko的施打建議，以及疫苗獲得核准，這些都得花上一段時間。

德國布萊梅兒科醫生專業協會主席Stefan Trapp則是表示，期待針對重症病童的疫苗能盡快核准，他也表示「若是（疫苗製造商）能獲得歐盟批准，那麼他會相信它是一款安全的疫苗。」

要注意的是，若是疫苗獲核准上市，並不代表政府就建議要接種。在德國，要接種疫苗需要由獨立專家組成的接種委員會決定。因此，Jens Spahn認為，按照慣例來說，疫苗上市後一段時間，疫苗接種委員會才會建議民眾接種。

根據Our world in data網站統計，在德國如今成年人口完整施打兩劑疫苗的比例已達62.58%，僅接種一劑者也達4.01%，劑次人口比達到66.59%。當前在德國疫苗數量充足，不過近期接種速度明顯變緩，德國政府為避免疫情在今年冬天捲土重來，大力鼓吹民眾盡快接種疫苗。