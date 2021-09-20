大陸19日宣布台灣的釋迦和蓮霧驗出粉介殼蟲，即起暫停輸陸。此事農委會跟一般民眾幾乎同時得知，當然尷尬；但農委會的反射動作是再度拿出救命「三寶」：補貼農民、罵大陸「不符國際規範」、要民眾和企業認購。問題是，過去半年內同樣發生的其他農產品出口受阻，農委會卻都「犯後態度良好」，讓網民忍不住譏諷：民進黨教我們甚麼叫做雙標。

今年2月26日大陸宣布3月起禁止輸入台灣鳳梨，農委會開始積極開拓其他外銷通路。3月銷往加拿大、澳洲和新加坡，由僑胞購買的「愛國鳳梨」、「鄉愁鳳梨」，其中運到加拿大的鳳梨，貿易商買6萬元、運費卻高達66萬；運到澳洲的2公噸鳳梨16萬元，運費推估就要50萬，其中農委會補貼21萬約4成2運費，且1周後輸澳鳳梨就被發現過熟、黑心，墨爾本通路商最後決定不上架。

銷往新加坡的鳳梨不但同樣過熟、黑心，還不甜，遭新加坡主流媒體大肆報導，部分超市下架。農委會有罵星國「不符國際規範」嗎？不但沒有，農委會還找相關單位研析原因，邀業者開會，並提供「外銷標準作業流程」。結果7月時台灣農產品照樣開開心心去新加坡參加農產品節。

另外3月和4月還有香蕉銷往日本，卻兩度驗出農藥超標。3月約750箱台灣香蕉遭日本公司下架；4月是在海關就被驗出農藥超標1倍，台農發公司主動申請銷毀400箱台蕉，並追查原因。

此外，紐西蘭6月18日在台灣空運進口的荔枝與芒果發現東方果實蠅幼蟲，隨即下令暫停所有台灣芒果及荔枝入境，但芒果未出現東方果實蠅，農委會6月22日去函要求勿波及芒果輸銷紐國；然而至9月8日農委會主委陳吉仲被問及此事時，近3個月以來芒果及荔枝都未成功輸紐，陳吉仲回應「尊重進口國防疫」。

大陸卡關台灣水果，當然有其政治意涵，但我方在檢疫、包裝等技術面有做到讓人沒話說嗎？如果不能務實面對問題，民氣遲早有一天會漏光。