女星溫碧霞在2001年版本《封神榜》中飾演蘇妲己，完美詮釋狐媚誘人的一面，成為不少觀眾心中的「最性感妲己」，近年現身活動外貌零差異更被稱「不老女神」；月初才遭直播主指控耍大牌，但溫碧霞沒放心上，最近自掏腰包帶著工作團隊去渡假，坐旋轉木馬大合照狀態超絕，網驚呼「根本大學妹」。

溫碧霞近年把工作重心放在大陸，行程排到要12月才能回香港，連中秋連假都沒辦法回家，因此特地自掏腰包犒賞工作團隊的5人，帶他們一起飛到海南島渡假，再到上海迪士尼玩了一整天，大家玩得不亦樂乎。

溫碧霞和工作團隊的人合照，狀態好到讓人以為是大學生。(圖/ 摘自溫碧霞微博)

她除了在社群平台曬一群人玩樂的照片，也感謝地說，「這一年，我的工作伙伴陪著我努力工作，為了我，他們連回家或渡假的時間都沒有，連星期六、日或公眾假期都是陪著我東奔西跑接商演、拍廣告，我的工作團隊辛苦了」。

在溫碧霞的照片中，一張她和工作團隊同事們坐在旋轉木馬上的合照，她頭戴著可愛的米妮髮飾，看起來和其他人年紀根本沒差多少，毫無違和感，就像是年輕妹妹，讓網友看了也紛紛驚嘆，「以為是大學生」、「還是那麼漂亮啊」、「對工作團隊都那麼好，太羨慕了」。

其實在月初有一名大陸直播主劉杰銘爆料，指控香港「不老女神」耍大牌，洋洋灑灑說出各項可惡罪狀，也很快被網友推測他說的是溫碧霞，一度造成溫碧霞微博被惡評怒灌；不過，隔天劉杰銘突然把影片刪除，沒想到他為此失業，也再度PO文向所有被他影響到的人道歉。