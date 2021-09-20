一名自稱公務員的網友在工作近一年後，發現自己曾經規劃的人生藍圖，似乎已經難以實現，讓他感嘆「對活在這個社會感到絕望」，不敢去想未來能夠買房結婚生子，認為單身會比較好，只希望晚年有屋棲身、存一點點錢，退休之後能夠稍有尊嚴的活著就好，引起網友討論。

一名網友在PTT發文表示，自己現職是公務員，目前薪水約4萬元，在學的時候總是幻想著，畢業後買一間中古屋、一台簡單的國產車，然後結婚生一兩個小孩，生活不用大富大貴、豪宅名車，平平淡淡過一生就好，「就在我開始工作將近一年之後，似乎覺得再怎麼努力都沒辦法達成了」。

原PO表示，一個年輕人無後援，不該幻想要住蛋黃區新屋，自己家不在雙北地區，但查詢附近的20、30年中古屋，隨便都是800~900萬，即使付了頭期款，一個月也要承擔2~3萬的貸款額，月薪4萬幾乎不能存錢，就算薪資成長也趕不上房價飆漲。

「畢業之後，我也才開始注意到家庭資源對一個人是多麼重要。」原PO表示，自己努力考試趕快開始賺錢，反觀同學們則是出國念書，甚至家人已經買好房車，「我必須努力二十甚至三十年才能達到的成就，別人家庭已經幫他完成了」。

原PO對結婚的規劃，要找到三觀相符、願意一起承擔人生責任的人，是可遇不可求的事，加上自身經濟條件並無優勢，認為單身會比較好，「我26我躺平，我已經不再做買足夠空間的房子結婚生子的大夢了」。原PO只希望在通膨跟炒房的夾殺下，能有機會買間小小中古房屋，退休後不致於流落街頭，稍有尊嚴的活著就好。

貼文一出也引起網友正反討論，有人心有戚戚回應「跟作者同樣想法，26歲公務員在雙北租屋生活，好痛苦」、「我以為這篇是我發的」、「沒家裡資源，單靠公務員薪水就是死不了但能活下去」、「我也是覺得人生該躺平，因為想買在台北市文山區的新小大樓，一個月房貸快三萬，平常的生活品質就會受影響」。

另一派網友則認為原PO太過悲觀，「還好吧，台灣勞工中位數才三萬多而已，更低的日子照樣過」、「公務員貸款條件好，我覺得你比上不足比下有餘了」、「往上考以後努力調到中南部就可以買房了」、「只要找的到跟你條件差不多的隊友就能簡單達成好嗎」、「26就在絕望，中年失業的不就去死？」、「太早絕望了吧，至少我35歲後才絕望」。

另外也有人建議原PO繼續拚或是考慮轉職，「你才26歲還很年輕，用6-7年的時間利用單身的時間打拚，慎選另一半、不要越級打怪」、「公職在這個時代已經無法吃飽喝足了，有能力就轉戰科技業」、「你也可以努力賺錢讓你的小孩有好的資源贏在人生起跑點」。