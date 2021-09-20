澳洲毀棄與法國的潛艦交易，改與美英合作打造核動力潛艦，法國外交部長勒德里安連日憤怒指責美澳，批評美國總統拜登和前任川普一樣不按牌理出牌，還說英國的角色只是備胎。

勒德里安（Jean-Yves Le Drian）18日接受法國第2電視台（France 2）訪問時說，在法美兩國外交史上，法國首度召回駐美大使諮商，這是很嚴重的政治動作，凸顯如今法美和法澳之間的危機有多深切。

法澳的潛艦交易是於2016年談成，當時的法國國防部長正是勒德里安。

勒德里安把拜登在此事上的表現拿來與川普不按常理做事的風格相比較，稱拜登雖然「沒發推文，卻發布一紙令人難以容忍的正式聲明」。眾所周知，川普在位時頻繁使用推特發布重大訊息。

勒德里安也再度批評英國與美澳結盟的投機主義，稱英國在這項名為AUKUS的防務協議中只是「備胎」。

勒德里安上週還說過，澳洲毀約，對法國無異於「背後捅刀」。