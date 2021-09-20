女星王思懿是模特兒出身，曾獲「台北十大模特」稱號，後轉戰娛樂圈，演出央視版《水滸傳》潘金蓮一砲而紅，之後定居北京，陸續演出許多作品，4年前她在社群網站上發文一句話後消失至今，日前才又久違發聲，引起粉絲關注。

王思懿本名「王心靜」，當年從模特兒轉戰戲劇圈後，曾在台演出《包青天》、《徐悲鴻》、《紅塵無淚》、《勸世媳婦》等電視劇，後來前往大陸發展，1998年演出央視版《水滸傳》潘金蓮一角成名，還有「最美潘金蓮」的封號。

王思懿把事業重心放在大陸，現也定居北京，每年都有作品產出，像是《大唐御史謝瑤環》、《大染坊》、《巾幗英雄穆桂英》、《大唐儒將開漳聖王》、《新猛龍過江》等。

王思懿在微博消失4年，最近找回帳號密碼才又發文。（圖／翻攝自微博）

而原本有在經營微博的王思懿，從2017年5月發文「我回來了」後便消失許久，直到今年8月下旬才又更新貼文，原來她是忘記微博帳號和密碼，導致她這期間一直沒PO文，並喊話「這一次我不會弄丟自己了，快歡迎我回家」，隨文也附上一張自己的美照，只見她保養得宜，臉蛋、身材看不出已經48歲，風韻猶存。

王思懿時隔4年發文，也引來粉絲激動留言「失蹤人口終於被找到了」、「一直在等你回來」、「還是一樣美」、「仙女姐姐終於回來了」、「沒事多更新近照啊」、「總算盼到你回來了」。