在台灣也極具人氣的日本跨年綜藝節目《24小時絕對不准笑》2006年起播出已15年，讓主持成員們面對長達24小時、面對知名藝人搞笑而不准笑的殘酷挑戰，笑出來的人就要遭到黑衣人的棍棒狠打屁股。而本月20日製播的日本電視台宣布，今年《不准笑》將暫停一次，「請大家讓他們的屁股休息一下。」

《絕對不准笑》15年來一直是陪伴日本觀眾度過跨年夜的良伴，已是跨年夜必看的代表節目之一，從2010年起，更連續11年獲得民營電視台眾跨年夜節目的收視冠軍。節目與同時段國民演藝盛宴《NHK紅白歌合戰》對抗多年，成為日本民眾在《紅白》之外的第一收視選擇。

《絕對不准笑》中「體罰」用的軟棒與頭罩是該節目一大特色。（取自atsuhiro_yasashiikoe_blog）

20日電視台表示，今年《絕對不准笑》企劃將暫停一次，理由是該節目中中心人物「Downtown」（浜田雅功、松本人志）、「Kokorico」（遠藤章造、田中直樹）與月亭方正等諧星5人「既使已都超過50歲了，多年來每年還是以強韌的精神力撐過辛苦的錄製過程，節目工作人員深深向他們感謝。該節目已播出15年，決定讓5人的屁股好好休息。」

電視台同時宣布，今年同時段將推出6小時現場直播的新特別節目《絕對笑過年！歡笑跨年夜》（暫稱），「將繼承搞笑DNA，讓痛的不是他們的屁股，而是觀眾們的肚皮。請各位期待新節目的播出。」相關演出者與詳細內容將再另外擇日發表。